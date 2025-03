Ucraina P Chigi | no truppe italiane in forza militare sul terreno

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 26 mar. (askanews) – La riunione di questa mattina a Palazzotra la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in vista del Vertice sulla pace e la sicurezza dell’in programma domani a Parigi, ha “permesso di ribadire che non è prevista alcuna partecipazione nazionale ad una eventualesul”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo. “È stato, infine, affrontato – prosegue la nota – il tema dell’attuazione e del monitoraggio del cessate il fuoco, su cui si sta facendo spazio un possibile ruolo delle Nazioni Unite, che il Governo italiano sostiene da tempo”. L'articolo, P.: noinsulproviene da Ildenaro.it.