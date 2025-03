Lapresse.it - Ucraina, Macron riceve Zelensky: “Altri due miliardi di aiuti. Da Russia desiderio di guerra”

Il presidente francese Emmanuelha ricevuto il presidente ucraino Volodymyrall’Eliseo e nella conferenza stampa congiunta ha annunciatoduedimilitari a Kiev. “Lungi dal dimostrare di volere davvero la pace, lacontinua a colpire il territorio ucraino giorno dopo giorno, compresi obiettivi civili. Finora, lanon ha fornito alcuna risposta concreta e le sue azioni hanno dimostrato il suodi”, ha aggiunto, che ha affermato di aspettarsi che lasi “impegni” a rispettare un cessate il fuoco in, esortando Mosca ad accettare questa tregua “incondizionatamente”. “L’aggressività dellaha un impatto molto diretto sulla nostra sicurezza in Europa”, ha dichiarato ancora il numero uno dell’Eliseo. “Le sanzioni contro ladevono restare in vigore e rafforzarsi finché dura l’occupazione russa.