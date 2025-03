Ilrestodelcarlino.it - Uccise il suo rivale in ‘affari’ con 30 coltellate alle spalle, catturato l'assassino

Fermo, 26 marzo 2025 - Dopo aver ucciso aMihaita Radu, un operaio elpidiense 31enne di origini rumene, era scappato in Albania per sfuggire alla cattura. Poi, per rivedere i suoi familiari, ha fatto ritorno a Fermo, ma sulle sue tracce c’erano già i carabinieri, che lo hanno tratto in arresto. L’operazione è stata messa segno dai militari del Nucleo investigativo del Reparto operativo, coadiuvati dai colleghi di Porto Sant’Elpidio e in manette è finito Besmir Toja, un albanese di 36 anni, domiciliato a Lido Tre Archi, già notoforze dell'ordine per precedenti reati, in particolare legati allo spaccio di stupefacenti e contro il patrimonio. I carabinieri hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica, a carico del 36enne in quanto deve scontare una pena di 22 anni e 9 mesi di reclusione, a seguito della condanna per omicidio volontario ai danni dell’operaio rumeno.