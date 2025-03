Quicomo.it - Ubriaco scatenato assedia una paninoteca del centro: il titolare si barrica dentro, l’uomo aggredisce anche i poliziotti

È stata una notte agitata quella appena trascorsa in via Garibaldi, a due passi da piazza Volta a Como, dove un uomo di 45 anni, di origine marocchina, in evidente stato di alterazione alcolica ha dato in escandescenze davanti a una, terrorizzando ildel locale e aggredendo i.