Ubriaco a piedi? L’unica multa che rischi è quella della sfiga o dell’asfalto

Ah, il meraviglioso mondo delle fake news, dove il nuovo codicestrada diventa il cattivosituazione anche quando non c’entra assolutamente nulla. L’ultima perla? “Se cammini, tino!”. Ma sì, dai, perché non rendere il mondo ancora più assurdo con un po’ di sano allarmismo inutile?La vicenda, per chi non ama leggere (ma ama indignarsi a caso), è semplice: un giovane, colto da un improvviso slancio di responsabilità, decide di non mettersi alla guida dopo aver alzato un po’ troppo il gomito. Applausi per lui. Peccato che venga comunque fermato eto dai Carabinieri. E qui scatta il delirio social: “Ecco, ora tino pure se cammini!”. Sì, certo, e la prossima quale sarà? La tassa sull’ossigeno?Un piccolo dettaglio che fa la differenza: la LEGGE già esistevaOra, un piccolo inciso per chi ama la verità (lo so, siete in pochi, ma ci provo lo stesso).