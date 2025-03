.com - Twirling / Le atlete della LGdue Moie all’Europeo in Spagna e al World Championship & Nations Cup

Soddisfazione dei dirigenti del club moiarolo. Il prossimo fine settimana prima prova del campionato di serie A, 26 marzo 2025 – Presso il Palasport di Cantalupa, nel torinese, si è svolta la gara di selezione delleche rappresenteranno l’Italia ai prossimi Campionati Internazionali.Lesi sono distinte nelle gare di selezione, ottenendo ottimi riscontri.Il Team composito Senior A costituito dadel Piemonte eLombardia e dalle tre twirlers moiarole Sofia Caprini, Lucrezia Fioretti e Serena Fiorentini come componentisquadra “Okto Team”, parteciperanno2025 che si terrà in Spagna a Luglio nella città di Lleida.Questo Team si è particolarmente distinto per un esercizio che ha rasentato la perfezione, hanno dimostrato una tecnica elevata e trasmesso un emozione unica, ricevendo un lungo applauso dal pubblico presente.