Tv, su Rai1 la fiction 'Costanza' tra amori e malattie antiche

La serieè l’adattamento televisivo del romanzo ‘Questione di Costanza’ di Alessia Gazzola, primo volume della trilogia dedicata alle vicende della paleopatologa Costanza Macallè. Una commedia romantica con elementi freschi e originali, che racconta una storia d’amore contemporanea contrastata e un intrigante mistero da risolvere. Miriam Dalmazio interpreta una giovane madre single che vive a Messina con la figlia Flora, tra difficoltà quotidiane e precarietà lavorativa. Costanza, infatti, è laureata in Medicina e specializzata in Paleopatologia, la scienza che studia lee che indaga i segreti nascosti nei resti umani del passato, riportando alla luce vite dimenticate. Tuttavia, non trovando lavoro nel suo campo, si arrangia come rider per una catena di food delivery.