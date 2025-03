Bergamonews.it - Tutti vogliamo più sicurezza, ma non possono esserci due pesi e due misure

I fatti. Martedì sera, 25 marzo, durante un incontro chiesto dall’associazione ‘Le Botteghe di Borgo Palazzo’, interviene il questore di Bergamo Andrea Valentino. Il capo di via Noli spiega l’azione e l’impegno quotidiano dei suoi agenti. E invita i presenti a non confondere degrado e microcriminalità. Fa di più: rinnova l’appello a denunciare in Questura e non sui social. E, soprattutto, ascolta le richieste dei cittadini.Quando il dibattito si fa un po’ acceso, un signore dalla platea afferma: “In stazione deve arrivare Striscia La Notizia.”. Come a dire: se si vogliono vedere dei risultati, deve intervenire il programma tv, nei giorni scorsi in città per documentare un episodio di spaccio.Il questore si arrabbia, difende il suo operato e dei suoi uomini. Bergamonews riprende la notizia e veniamo tempestati sui social da commenti dileggianti nei confronti delle forze dell’ordine.