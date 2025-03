Lanazione.it - Tutta la città in festa: dopo 11 anni torna la Strapazzata

Pisa, 26 marzo 2025 – A distanza di undicidall’ultima edizionea svolgersi a Pisa la, una corsa non competitiva con due percorsi ludico-motori da 5 e 10 km che si svolgerà il 25 aprile. L’appuntamento di quest’anno rientrerà nel calendario degli eventi 'Aspettando il Giro' in attesa del passaggio della tappa da Pisa il 20 maggio. Laera nata nel 1982 come evento che abbinasse sport e natura, dedicato a runners più esperti ma anche amatoriali. L’evento partirà dalla Cittadella, luogo storico della prima edizione, si dislocherà verso il centro e il viale delle Piagge sui due percorsi ludico-motori programmati. Sarà possibile iscriversi (10 euro per i primi 2000 iscritti, 15 euro per i successivi) sia online su www.endu.net/ che presso 10 punti di iscrizione presso altrettanti negozi e operatori cittadini che rilasceranno un voucher per l’iscrizione online.