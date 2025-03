Iltempo.it - Turista spagnola precipita dal parapetto: tragedia a Trinità de' Monti

Leggi su Iltempo.it

È morta ladi 55 anni caduta nel vuoto dalin prossimità della scalinata in Piazza delladè, a Roma. Cadendo è finita all'interno di un'area privata afferente ad una attività commerciale. Ad intervenire le pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale in servizio a piazza di Spagna insieme a personale sanitario, che ha trasportato la donna ferita presso il Policlinico Umberto I dove è deceduta per le gravi lesioni riportate. Sull'accaduto sono tuttora in corso le indagini da parte della Polizia Locale, non si esclude che si possa trattare di un tentativo di suicidio. «Ho aperto io ai soccorritori. Sono entrati da sotto e hanno raccolto la donna, finita sui sampietrini. Per primi sono intervenuti i vigili del fuoco perché si pensava fosse tutto chiuso poi i vigili urbani».