Ilrestodelcarlino.it - Turismo col fiato corto. Dieci euro per la doppia. Riecco le offerte indecenti

per una camera, colazione compresa. Cinque a testa, imposta di soggiorno compresa, e via andare. E’ la punta dell’iceberg, nuovo (ennesimo) capitolo della telenovela ’’ degli hotel di Rimini. Protagonista: l’Alevon Hotel, tre stelle di Miramare ("4,8 km dal centro, 100 metri dalla spiaggia"): "una notte, 10incluse tasse e costi". Media delle recensioni: "buono, 7.9" "Ma lo scandalo vero, oltre ai 10dell’Alevon, è che oggi (ieri per chi legge, ndr) sul sito di Booking – attacca Mauro Santinato, fondatore di Teamwork – c’erano un centinaio di alberghi, su 250 aperti a Rimini in questo periodo, che offrivano la stanzaa meno di 50. Non c’è nessun motivo di fare prezzacci del genere, soprattutto per i quattro stelle, si può lavorare con tariffe decenti".