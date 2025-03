Ilgiorno.it - Turbigo, maltratta la madre e la morde a una mano per i soldi: arrestato 30enne

(Milano), 26 marzo 2025 – Da parecchio tempova e vessava la, con continue richieste di denaro motivate dalla sua dipendenza da sostanze stupefacenti: per la donna, di nazionalità indiana, c’è voluto parecchio tempo per trovare il coraggio di denunciare, ma dopo gli ultimi episodi di questa settimana si è fortunatamente decisa, facendo infine arrestare il figlio dopo l’ennesima aggressione. La vicenda ha come teatro una casa diabitata dai due,e figlio, entrambi di nazionalità indiana. Come era già capitato in altre occasioni, pochi giorni fa il figlio trentenne – pregiudicato e disoccupato - ha reiterato una volta di più le sue richieste alla: denaro, ancoraper poter acquistare l’ennesima dose di sostanza stupefacente essendo lo stessotossicodipendente ormai da tempo.