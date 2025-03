Calciomercato.it - Tudor ribalta la Juve: ecco la nuova formazione

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime sui bianconeri nellapuntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul nostro canale YoutubeL’arrivo di Igorcambia il volto della squadra: questo nellapuntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. I nostri Riccardo Meloni e Giorgio Musso hanno approfondito l’argomentontus con focus sullaschierata dal prossimo tecnico.ntus, conle cose cambiano (LaPresse) – Calciomercato.itUn volto nuovo per lantus. Igorpronto a rivoluzionare la squadra bianconera. Il croato è stato chiamato per rilanciare la squadra e centrare la qualificazione in Champions League. E proverà a farlo con le sue idee. In primis una difesa a tre e una svolta per quanto riguarda l’attacco., Vlahovic al centro del progettoTre giocatori in particolare possono essere rilanciati dall’arrivo diin panchina.