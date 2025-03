Napolipiu.com - Tu hai il posto assicurato: convocazione annunciata per giugno | Torna in Nazionale dopo 3 anni e mezzo

Leggi su Napolipiu.com

Tu hai ilperin">L’Italia guarda avantila delusione in Nations League, con Spalletti pronto a rivoluzionare la squadra in vista delle prossime sfide decisive.L’avventura dell’Italia in Nations League si è conclusa nel peggiore dei modi. La squadra di Luciano Spalletti,aver superato il girone con fatica, è stata eliminata senza mai dare l’impressione di poter competere fino in fondo. Una delusione che si somma alle difficoltà già vissute negli ultimi, con l’amara esclusione dai Mondiali del 2022 ancora ben presente nei ricordi dei tifosi.Ora, l’attenzione è tutta rivolta al percorso di qualificazione per il Mondiale del 2026. L’Italia non può permettersi un altro fallimento e Spalletti lo sa bene.