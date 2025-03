Trump | vogliamo la Groenlandiaci serve

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.50 "Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza internazionale. Ne abbiamo bisogno. Dobbiamo averla". Il presidente statunitenseinsiste sulla Groenlandia,l'isola più grande del mondo che è territorio autonomo danese. "Mi dispiace metterla così, ma dobbiamo averla", ha detto in un'intervista rilasciata ad un podcaster. Le parole dialla vigilia della visita del vice presidente JD Vance e della moglie in una base militare Usa, che ha già scatenato molte polemiche.