Trump torna a guardare alla Groenlandia | Gli Stati Uniti devono prenderne possesso

Donaldrilancia la sua ambizione sulla, sostenendo che l’isola artica sia fondamentale per la sicurezza internazionale. In un’intervista radiofonica, l’ex presidente americano ha dichiarato che Washington deve assumere il controllo del territorio, lasciando intendere che non esclude misure drastiche per raggiungere questo obiettivo.La missione di J.D. Vance e le tensioni con la DanimarcaLe affermazioni dihanno scatenato reazioni immediate da parte della Danimarca e delle autorità groenlandesi, che hanno respinto qualsiasi forma di pressione politica. Nel frattempo, dopo la visita contestata della second lady Usha Vance, il tycoon ha deciso di rafforzare la sua posizione inviando direttamente il vicepresidente J.D. Vance sull’isola. Quest’ultimo è atteso invenerdì 28 marzo.