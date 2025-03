Liberoquotidiano.it - Trump non serve, l'Europa si mette i dazi da sola

E se prima di preoccuparci deidiiniziassimo ad eliminare quelli che ci infliggiamo da soli? Sentite questo report di S&P sulle materie prime diffuso ieri: «Gli armatori dovranno affrontare costi crescenti nel 2025, poiché il sistema di scambio delle quote di emissione (Ets) dell'Ue inciderà sulle spese di trasporto per le navi che operano in. Con il settore delle spedizioni ora incluso nell'Ets, le aziende devono acquistare quote per compensare le emissioni di CO2, il che porterà a tariffe di trasporto più elevate». E, a cascata, ad un aumento dei prezzi delle merci. Qui non c'entrano la sinistra, la destra, l'europeismo, Ventotene, il sovranismo o ilismo. L'analisi è contenuta in un rapporto di S&P Global Commodity Insights che si occupa di soldi e di business, non di valori e di ideali.