Trump insiste sulla Groenlandia, il Pentagono nella bufera per il chat-gate

Donaldtorna a parlare della, ribadendo con forza: “Dobbiamo averla”. Nel frattempo, ildelcontinua a far discutere. Il sito The Atlantic, dopo essere stato accidentalmente incluso in unariservata della Casa Bianca su Signal, ha pubblicato i piani di guerra americani contro gli Houthi nello Yemen, contraddicendo in parte le dichiarazioni di, il quale aveva negato la condivisione di informazioni segrete.Sul fronte diplomatico, il presidente degli Stati Uniti sostiene il proprio vicepresidente, nonostante le sue recenti dichiarazioni offensive nei confronti dell’Unione Europea, definita un “parassita”. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni raccolte dall’agenzia Ansa, anche a Bruxelles c’è chi ammette che l’Europa sia stata troppo “timida”difesa dei propri interessi nel Mar Rosso, lasciando il compito a Stati Uniti e Regno Unito.