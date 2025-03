Metropolitanmagazine.it - Trump inizia a minacciare le Università americane che protestano: “Vi taglio i fondi”

Donaldha minacciato l’Columbia di New York di tagliare 400 milioni di dollari dipubblici se non avesse ridotto la libertà d’espressione e di protesta nel proprio campus. Pochi giorni fa l’ha ceduto. Ora l’amministrazione si sta rivolgendo ad altre, minacciando nuovi tagli e indagini amministrative.taglia ialleLa Columbia è una dellepiù prestigiose degli Stati Uniti, e venerdì scorso ha annunciato nuove regole che tra le altre cose riducono la possibilità degli studenti di protestare, vietano a chi manifesta di usare le mascherine per proteggere la propria identità e consentono l’ingresso nel campus di agenti di polizia che hanno il potere di arrestare gli studenti. L’ha anche promesso una riforma del proprio dipartimento di studi mediorientali.