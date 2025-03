Europa.today.it - Trump e Vance contro l'Europa "parassita": Meloni resta in silenzio ma Tajani non ci sta

Leggi su Europa.today.it

In queste settimane si è fatto un gran parlare degli equilibrismi della premier Giorgiaper destreggiarsi tra Usa ed, per mantenere i buoni rapporti di amicizia e diplomazia ma allo stesso tempo non soccombere davanti alle prese di posizione dell'amicoa iniziare dai dazi.