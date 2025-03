Quotidiano.net - Trump: “Dazi del 25% sulle auto non prodotte negli Stati Uniti”

Leggi su Quotidiano.net

Tanto tuonò che piovve. Donaldlo aveva annunciato durante l’evento per il Mese della storia delle donne: “Stiamo per fare un grande annuncio sui. Sta per arrivare il Giorno della liberazione, il giorno in cui faremo tornaretutti i soldi che ci hanno tolto per secoli. Le aziende stanno già tornando a investire in America, sono già arrivati più di 5mila miliardi di dollari”. Ed eccolo l’annuncio del Presidente degli: “del 25%non. Se le aziende produrranno lenon ci saranno. E' l'inizio della liberazione dell'America. Iincoraggeranno i produttori dimobili a investire. Stanno già cercando siti". Uno scossone. Tanto che anche solo l’attesa dell’annuncio ha fatto chiudere Wall Street in rosso.