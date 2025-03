Napolitoday.it - Truffa del finto incidente in trasferta: tre denunciati

Nei giorni scorsi la polizia stradale di Bologna ha fermato sull’A14 due auto sospette. Nella prima, viaggiavano un uomo e una donna, 31 e 38 anni, residenti in provincia di Caserta, trovati con gioielli in oro e 300 euro in contanti. Nella seconda, un 43enne della provincia di Napoli aveva con.