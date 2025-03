Agi.it - Trovato un mese dopo la morte. Era figlio di una vittima della strage di Portella

AGI -in totale solitudine per Emanuele Busellini Jr, 78ennemorto nella sua casa ad Altofonte, a undal decesso. L'uomo eradi Emanuele Busellini, agricoltore di Altofonte di 39 anni, ucciso nelladiGinestra il primo maggio del 1947. La Cgil esprime dolore e amarezza per le circostanze. Era un poeta, aveva scritto anche una poesia sulladi. Era nato ad Altofonte il 31 agosto 1947, quattro mesil'assassinio del padre. Storia del padre La storia del padre ebbe un corso diverso rispetto alle altre vittime: il suo cadavere fu riil 22 giugno successivo, giorno degli attentati alle camere del lavoro di Carini, Monreale, Piana, Altofonte e Partinico, all'interno di una foiba nella zona dello Strasatto, dalle parti di Fontana Fredda, profonda oltre 30 metri.