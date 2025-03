Internews24.com - Triplete Inter, stabilito il super premio per i giocatori: quanto incasserà il gruppo in caso di vittoria

di Redazioneilper ilnerazzurri, eccola formazione meneghina indi vittoria dei tre trofeie se i nerazzurri dovessero davvero assicurarsi il trittico di trofei più ambiti? Ne parla La Gazzetta dello Sport che, questa mattina in edicola, ha svelato di un possibile bonus da 6 milioni di euro fissato e da dividere tra tutto ilsquadra indi successo in Serie A, Coppa Italia e naturalmente la Champions League. Vediamo un breve passaggio dalla Rosea sul tema qui menzionato:– «E allora sotto con lo scudetto, ancor prima che con il, anche se centrare il triplice obiettivo come nel 2010 farebbe ancora più ricca l’a compagnia nerazzurra: sommando i bonus legati ai singoli trofei, già inseriti nei contratti dei, si arriva a un totale di circa 6 milioni da dividere tra tutto ilsquadra».