Trentunesima giornata Basket Eurolega 2024/2025: Milano dominata dal Real, ma salva la differenza canestri

Seconda sconfitta consecutiva per l’Olimpia che, nella, cade a Madrid(96-87) mettendo a serio rischio la qualificazione ai playoff. Ilva in fuga già nel primo tempo, mariesce a contenere i dannindo lacontro gli spagnoli.MADRID-OLIMPIA96-87I campioni d’Italia si arrendono alla superiorità del, ma almenolanella sfida avendo vinto di nove punti la gara d’andata. Gli spagnoli partono forte con Campazo e Tavares che portano I suoi sul 31-16 alla prima pausa breve.prova a reagire nella seconda frazione, ma va all’intervallo lungo sotto di tredici.Nella ripresa il roster di Messina si affidano a un Mirotic in gran spolvero che trascina i suoi al -4, prima che I padroni di casa ricaccino i meneghini a -15 a fine terzo quarto.