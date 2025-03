Cultweb.it - Trentacinque anni fa l’Oscar a Nuovo Cinema Paradiso: quante versioni esistono del film?

Esattamente 35fa,di Giuseppe Tornatore vinceva il Premio Oscar come MigliorStraniero, consolidando il suo status di cult delitaliano (e anche la fascinazione degli americani per una certa Italia). Ilracconta la storia di Salvatore (interpretato da Salvatore Cascio, Marco Leonardi e Jacques Perrin), un regista affermato che ritorna nel suo paese natale in Sicilia e ripercorre i ricordi d’infanzia legati allocale e alla figura paterna del proiezionista Alfredo (Philippe Noiret). La distribuzione diè stata abbastanza lunga, nonché caratterizzata da diverse, ognuna con peculiarità distintive.Inizialmente, nel 1988, ilaveva una durata di circa 155 minuti. Tuttavia, questa versione non ottenne il successo sperato nelle sale italiane, portando a una riflessione sulla necessità di apportare modifiche.