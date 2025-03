Ilrestodelcarlino.it - Trekking col treno, 47 escursioni alla scoperta dei luoghi meravigliosi dei dintorni di Bologna

, 26 marzo 2025 – Sabato inizia la trentaquattresima edizione dicol, una rassegna didel territorio metropolitano di. Un progetto all’insegna di un turismo lento e consapevole, utile a promuovere il piacere del camminare e la mobilità sostenibile. Il calendario, composto da 47dell’Appennino, durerà fino al 30 novembre. Non ci sarà spazio per le auto: per raggiungere il punto di partenza delsi dovranno utilizzare esclusivamente mezzi pubblici, come treni e pullman. Per ogni tappa è stato inoltre fissato un numero massimo di partecipanti, 40. Per questo è utile e necessario prenotare l’escursione sul sito: per ogni tappa ci sarà la possibilità di riservare un posto solo ed esclusivamente nella settimana dell’escursione scelta.