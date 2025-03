Thesocialpost.it - Tregua sul Mar Nero in arrivo, ma le incertezze restano. Zelensky: “Mosca distorce gli accordi”

Un passo verso la pace? Il recente accordo siglato a Riad tra le delegazioni russe e ucraine ha dato speranza per unaparziale, focalizzata sulla navigazione sicura nel Mare la protezione delle infrastrutture energetiche. La mediazione americana ha portato alla firma di una cessazione delle ostilità di 30 giorni, fortemente sostenuta da Donald Trump, ma le sfide sono tutt’altro che superate.Nonostante l’accordo, infatti, i combattimenti terrestri e i bombardamenti proseguono, con i due schieramenti già in disaccordo sulla sua interpretazione. Le ambiguità non sono state risolte, alimentando la diffidenza tra le due parti. Mentre l’invasione russa dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, sembra ancora lontana da una conclusione, la domanda è se questapotrà davvero aprire la strada a un negoziato duraturo.