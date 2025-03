Tregua fragile Meloni-Salvini, la premier a Parigi con no a truppe senza Onu

Leggi su Ildenaro.it

, 26 mar. (askanews) – L’Italia lavora per arrivare a “garanzie di sicurezza solide ed efficaci”, ma nel contesto della Nato e“alcuna partecipazione” a una eventuale forza militare sul terreno, almenoil cappello dell’Onu. E’ questa la linea che la presidente del Consiglio Giorgiaribadirà domani al vertice dei “volenterosi” convocato ada Emmanuel Macron che oggi pomeriggio ha già accolto all’Eliseo, per una cena di lavoro, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Una linea scaturita dopo un vertice “ibrido” (il ministro degli Esteri Antonio Tajani era fuori Roma) che ha visto riuniti oltre allail viceMatteoe il ministro della Difesa Guido Crosetto. Proprio la “diplomazia parallela” del leghista (tra la telefonata con J.D. Vance e dichiarazioni contro la difesa europea) nei giorni scorsi avevano infastidito tanto Palazzo Chigi quanto la Farnesina ed era ben difficile continuare a far finta di nulla.