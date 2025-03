Tre maestri a Napoli | il dialogo silenzioso tra Raffaello Leonardo e Caravaggio

Leggi su Ildenaro.it

. Tre artisti uniti, a, da un sottile filo rosso. Quello di una mostra. L’ospite illustre, un unicum concepito dieci anni fa per Gallerie d’Italia-dall’attuale vicedirettore Antonio De Nunzio, porta nella storica sede partenopea La dama col liocorno di. Un capolavoro concepito nei primi anni del 1500, presumibilmente tra il 1503 e il 1505, che prende il posto fino al prossimo 22 giugno del Martirio di Sant’Orsola di, in prestito alla Galleria Borghese per la grande mostra su Michelangelo da Merisi, provenendo proprio da questo museo. Un trasferimento che, come spiega Francesca Cappelletti, direttore della Galleria Borghese, ha dato il via a nuovi studi dell’opera di.“Le mostre sono e devono sempre essere occasione di ricerca e studio – dice – per la Dama ci siamo concentrati sulla storia conservativa dell’opera, comprese le radiografie degli anni ’30 e le analisi successive, che l’hanno fatta diventare un caso importante di storia del restauro.