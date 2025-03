Ilrestodelcarlino.it - Tre appuntamenti e un questionario

La mobilità del futuro si discute al bar. L’amministrazione ha infatti avviato un percorso partecipativo per definire il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, lo strumento che ha lo scopo di migliorare la viabilità cittadina con soluzioni più efficienti e rispettose dell’ambiente. In questa fase, i cittadini sono chiamati a esprimere la propria opinione attraverso unonline e una serie di incontri informali denominati ‘AperiPums’. Per favorire il confronto diretto con la cittadinanza, il Comune ha organizzato quindi tre, incontri informali in cui il sindaco e gli assessori saranno a disposizione per discutere di mobilità sostenibile con i cittadini. Il primo incontro si terrà domenica, alle 11.30, al Little Bar di Monticelli, seguito dal secondo appuntamento previsto per sabato 5 aprile, sempre alle 11.