Tre anni di congedo retribuito nessun obbligo di frequenza e tv in regalo | i furbetti del dottorato delle aziende pubbliche italiane

Televisori in omaggio, iscrizioni senza obblighi di, e un vantaggio inestimabile: la possibilità, per i dipendenti pubblici, di ottenere unfino a treper conseguire un. Un’opportunità pensata per favorire la formazione e la ricerca, ma che rischia di trasformarsi in una falla del sistema pubblico. A puntare i riflettori sulla questione è l’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, diretto da Carlo Cottarelli e affiliato all’Università Cattolica di Milano. La legge attuale consente ai lavoratori del settore pubblico di prendersi fino a tredi aspettativa retribuita per dedicarsi alla ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato che fanno unsenza borsa di studio, continuano a ricevere il trattamento economico come fossero ancora in servizio, compreso l’intero stipendio.