Trapianti, in Veneto nel 2024 il 74% di donatori a cuore fermo

VENEZIA (ITALPRESS) – “Ilè generoso e altruista, lo abbiamo riconosciuto attraverso la precedente campagna informativa “Generoso, il” ed ora è il momento di riprendere i temi per far conoscere l’importanza della donazione che si esercita attraverso la manifestazione di volontà”. Con queste parole l’assessore alla sanità della Regione, Manuela Lanzarin presenta la nuova campagna social predisposta dal CRTfinalizzata a sensibilizzare i cittadini sulla tematica della donazione di organi e tessuti. Ed infatti prenderà avvio, a giorni, la campagna social 2025, a sostegno della diffusione della cultura della donazione di organi e tessuti attraverso post, storie interattive e video.Tra gli obiettivi di questa progettualità figura, oltre all’attività legata alla sensibilizzazione alla popolazione, anche l’attività formativa legata all’organizzazione e l’erogazione di giornate formative in presenza dedicate agli operatori degli uffici di anagrafe dei Comuni presso i quali i cittadini si possono recare per esprimersi in merito alla volontà di donazione di organi e tessuti dopo la morte al momento del rilascio/rinnovo della carta d’identità.