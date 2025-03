Ilrestodelcarlino.it - TRANSIZIONE 5.0 E PROGRAMMA STEP: NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’INNOVAZIONE E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE IMPRESE

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mercoledì 2 aprile ore 16:30 Palazzo Calcagnini, Confindustria Emilia, via Montebello 33, Ferrarasempre più tecnologiche, efficienti e orientate alla sostenibilità: è questa la direzione suggerita dalla misura “5.0” e dal nuovoeuropeo “– Strategic Technologies for Europe Platform”. Proprio per fare chiarezza su questi due strumenti e sulleconcrete che offrono alle aziende, Phorma Mentis – realtà specializzata in consulenza strategica e finanza agevolata con sedi a Cento (FE) e Parma – promuove l’evento “5.0 e: incentivi e benefici perstrategicain conformità ai nuovi indirizzi dell’Unione Europea”. L’appuntamento, in collaborazione con Confindustria Emilia, è fissato per mercoledì 2 aprile, alle ore 16:30, nella prestigiosa sede di Palazzo Calcagnini (via Montebello 33, Ferrara).