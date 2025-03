Messinatoday.it - Tram fermi ma semafori ancora accesi, Atm spiega il perché

Leggi su Messinatoday.it

Ilè fermo dallo scorso 17 marzo, giorno in cui sono iniziati gli importanti lavori per la riqualificazione dell'intera linea. Ma l'impiantoco a protezione della tranvia è rimasto acceso e perfettamente funzionante nonostante i Cityway siano ormai in deposito. Un'anomalia che non è.