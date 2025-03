Anteprima24.it - Tragico incidente in Irpinia, muore una donna

Tempo di lettura: < 1 minutoDramma nella serata di martedì tra Via Calabricita e Via Nazionale delle Puglie a Baiano, dove si è verificato unstradale tra due auto. A perdere la vita unadi 67 anni di nazionalità rumena, residente ad Avella. Non c’è stato nulla da fare per la, dopo le gravi conseguenze dell’impatto. Immediato l’arrivo dei sanitari ma per lanon c’è stato nulla da fare.I Carabinieri della compagnia di Baiano sono giunti tempestivamente sul luogo dell’per eseguire i rilievi e avviare le necessarie indagini. L’altra vettura ha visto coinvolto il conducente, un uomo che, pur essendo rimasto ferito, non risulta essere in pericolo di vita. Ancora sangue sulle strade irpine, dopo l’lungo l’Ofantina, nel territorio di Chiusano San Domenico, si è verificato ilimpatto in cui ha perso la vita un uomo di 56 anni.