Tragedia per il pizzaiolo napoletano Raffaele De Simone: dopo mesi di lotta, muore a 32 anni

quasi un anno di battaglie tra ospedali e lunghi periodi di riabilitazione, non ce l’ha fattaDe, il32enne originario di Napoli rimasto gravemente ferito in un incidente a Rio de Janeiro, in Brasile, dove si era trasferito per aprire una nuova pizzeria. Il giovane, che aveva subito gravi dalla colonna vertebrale e rischiava di restare tetraplegico, è decedutoaverto per. Oggi, 26 marzo, i suoi familiari e amici gli daranno l’ultimo saluto durante i funerali che si terranno alle 12.30 presso la Parrocchia Maria Santissima Annunziata, a Casalnuovo di Napoli, il comune in provincia di Napoli doveera nato.Deviveva in Germania da quando aveva 19e,un lungo periodo all’estero, aveva deciso di trasferirsi in Brasile per avviare una nuova attività.