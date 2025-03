Frosinonetoday.it - Tragedia in città, giovane padre muore in ospedale dopo un incidente sul luogo del lavoro

Leggi su Frosinonetoday.it

Unaimmane in queste ore sta sconvolgendo la cittadina di Anagni, nel nord della provincia di Frosinone. E' mortocinque giorni di agonia in una letto dial San Camillo di Roma Moreno Finocchio.L'uomo di 39 anni che di professione fa il meccanico per una ditta di.