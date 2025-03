Dayitalianews.com - Tragedia a Spoleto: marito aspirante suicida confessa l’omicidio della moglie 37enne

Leggi su Dayitalianews.com

Drammatico episodio di femminicidio a: Laura Papadia, 37 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento in corso Garibaldi, mentre il, Gianluca Romita, 47 anni, è stato fermato dalla polizia mentre tentava di gettarsi dal Ponte delle Torri.Il tentato suicidio e la confessioneRomita è stato salvato dagli agenti dopo una breve trattativa. Poche ore prima, aveva ucciso la, come lui stesso hato. Dopo il salvataggio, le forze dell’ordine si sono precipitate nell’abitazionecoppia per verificare la sua dichiarazione e hanno trovato il corpo senza vitadonna.L’indagine è ora nelle mani degli investigatoriSquadra Mobile di Perugia, coordinati dal pm Claudio Cicchella.Le indagini e l’analisiscena del crimineGli agenti, insieme alla polizia scientifica, hanno messo sotto sequestro l’appartamento per esaminare la scena del delitto.