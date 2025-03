Dayitalianews.com - Tragedia a Sassari: bambino al volante per gioco, muore Gianfranco Pilo

Non ci sono più speranze per, 42 anni, originario di Ossi (), rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto durante una festa di compleanno. L’incidente, avvenuto sabato scorso, si è trasformato in unairreparabile.La dinamica dell’incidenteSecondo le prime ricostruzioni,aveva fatto sedere undi 10 anni al posto di guida per un semplice scherzo mentre spostava l’auto. Tuttavia, la situazione è sfuggita di mano: nel momento in cui stava salendo a bordo, per cause ancora da chiarire, il veicolo si è improvvisamente mosso, schiacciandolo contro un muro.Resta da determinare se il piccolo abbia inavvertitamente rilasciato la frizione o disattivato il freno a mano, causando così il movimento dell’auto.Dichiarata la morte cerebraleSubito dopo l’incidente,era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata diin condizioni gravissime.