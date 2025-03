Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-03-2025 ore 20:30

Luceverdeuna sera e ben trovati in studio Sonia cerquetani migliorato ilsulle strade della capitale restano cose sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria direzione cos'è anche sulla via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia verso il lido di Castel Fusano fino al 11 di aprile riduzione di carreggiata per lavori su via Tuscolana tra Piazza Sulmona e via dell'Arco di Travertino in tratti saltuari e secondo l'avanzamento dei lavori possibili rallentamenti e code nelle ore di maggiorlavori stanotte sulla diramazionenord della A1 dalle 21 alle 6 chiuso lo svincolo di Settebagni in entrata Verso Fianono un'ultima notizia riguarda il servizio ferroviario al momento interrotto sulla linea termini Centocelle in alternativa si può utilizzare la linea bus 105 maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito