Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-03-2025 ore 19:30

LuceverdeBuonasera Bentrovati in studio Sonia cerquetani ancora intenso ilsul Raccordo Anulare code lungo la carreggiata interna tra Flaminia e Salaria e poi più avanti tra Nomentana e lo svincolo A24 anche in carreggiata esterna dallaFiumicino alla via Anagnina sulla tangenziale estintenso con code da Corso di Francia la Salaria a San Giovanni è in direzione Stadio Olimpico tra Nomentana e la Salaria cosa e poi sulla Pontina tra la Cristoforo Colombo il raccordo anulare nelle due direzioni rallentamenti e code anche sulla Cristoforo Colombo 3 a via di Mezzocammino e via di Acilia verso il lido di Castel Fusano lavori Questa notte sulla diramazionenord della A1 dalle 21 alle 6 chiuso lo svincolo di Settebagni in entrata Verso Fianono ma Apri i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito