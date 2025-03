Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-03-2025 ore 18:30

Luceverdeben trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani nei pressi della capitale per incidente senso unico alternato con rallentamenti sulla via Prenestina altezza Riserva Nuova in direzione della A1 intenso ilsul Raccordo Anulare code lungo la carreggiata interna tra Cassia e Salaria e più avanti tra Bufalotta allo svincolo A24 file che troviamo in carreggiata esterna dallaFiumicino alla Casilina sulla tangenziale estintenso con code da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni lavori Questa notte sulla diramazionenord della A1 dalle 21 alle 6 chiuso lo svincolo di Settebagni in entrata Verso Fianono maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sitoluceverde.it ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale