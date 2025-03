Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-03-2025 ore 14:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in via Cassia Ha riaperto la circolazione il tratto di strada tra via Val Gardena e via Cassia nuova era chiuso da questa mattina per un intervento di potatura modifica di viabilità intanto su un tratto di via Appia Antica si circola a senso unico alternato tra via Ardeatina e via Appia Pignatelli per lavori in corso fino al 15 aprile invece per lavori sulla segnaletica verticale carreggiata ridotta a lungo la Colombo da via di Malafede a via di Acilia la fascia oraria dalle 6 alle 12 in direzione di Ostia è tra le 11 e le 15 in una direzione dell'EUR https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//03/26/file573e07ea-2e9c-47b4-89ea-eea493651ddaPmCADtRuPor25zb0VPi.flac