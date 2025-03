Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-03-2025 ore 11:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàrallentato la tangenziale da Largo Settimio Passamonti a viale Castrense rallentamenti anche in via Tiburtina Valeria all'altezza di via di Casal Bianco è in via Cassia oggi per lavori di potatura in vigore il divieto di transito tra via Val Gardena e via nuova modifica di viabilità anche su un tratto di via Appia Antica si circola a senso unico alternato tra via Ardeatina e via Appia Pignatelli per lavori in corso fino al 15 aprile invece per la manutenzione della segnaletica verticale carreggiata ridotta sulla Colombo da via di Malafede a via di Acilia nella fascia oraria dalle 6 alle 12 in direzione di Ostia tra le 11 e le 15 in direzione dell'EUR ricordiamo infine che in via Vito La strada è ancora chiusa all'altezza di via Pio Foà modifiche della circolazione interessano anche via Zambarelli vicolo Vicinale via Albertoni https://storage.