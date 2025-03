Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-03-2025 ore 08:30

Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione code perintenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la via Casilina la via Ardeatina mentre in esterna ilrallentato tra Prenestina e Tiburtina e proseguendo tra la via Cassia è la via Trionfalein coda in entrata asulla diramazionesud e sul tratto Urbano della A24L'Aquila rispettivamente da Torrenova a raccordo è dal raccordo alla tangenziale est altre file proprio sulla tangenziale est da via Tiburtina fino all'uscita Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico corre anche verso San Giovanni da Prenestina a viale Castrense rallentamenti con cuore su tutte le principali strade di accesso alla capitale in particolare sulla Cassia La Storta Tomba di Nerone questa strada Inoltre rimane chiusa tra via Val Gardena e via Cassia nuova per lavori di potatura fino alle 12 di oggi auto in coda sulla Flaminia dall'albero a Tor di Quinto e sulla Villa Spada alla tangenziale est altri file sulla via di Boccea tra via Cornelia e via di Acquafredda in direzione Piazza Irnerio a complicare la situazione un incidente è venuto in via Baldo degli Ubaldiin coda sulla Trionfale fino all'Ospedale San Filippo Neri e sul viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio in direzione Grande Raccordo Anulare il quadrante Sud perintenso code sulla via del mare tra Vitinia e il Grande Raccordo incolonnamenti a tratti sulla Pontina e sulla via Appia rispettivamente da Pomezia fino alla zona di euro e da Ciampino alle Capannelle per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito