Romadailynews.it - Traffico Lazio del 26-03-2025 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdemai trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani in provincia di Rieti senso unico alternato per lavori sulla via Salaria tra Antrodoco e sigillo possibili rallentamenti in provincia di Frosinone è chiusa la statale 6 via Casilina per lavori all'altezza di Ferentino nelle due direzioni per incidente senso unico alternato con rallentamenti sulla via Prenestina nei pressi di a Roma altezza via Riserva Nuova in direzione della A1 every questa notte sulla diramazione Roma nord della A1 dalle 21 alle 6 chiuso lo svincolo di Settebagni in entrata Verso Fiano Romano si lavora di notte anche sulla A1 Roma Napoli tra le 21 e le 6 è chiusa la stazione di San Vittore in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https://storage.