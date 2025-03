Romadailynews.it - Traffico Lazio del 26-03-2025 ore 09:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione code per incidente sulla via Pontina tra Castel di Decima e Castel Romano è in direzione Latina code anche in carreggiata opposta gelosia verso Roma a causa del curios i a partire da Pomeziasostenuto sul grande raccordo anulare con rallentamenti e code in carreggiata esterna dalla diramazione di Roma surgela via Pontina è in interna tra Bufalotta Tiburtina e proseguendo tra Prenestina e Ardeatina si transita a senso unico alternato sulla via Salaria tra Antrodoco e sigillo siamo in provincia di Rieti per lavori di manutenzione ultimo giorno di lavori sulla via Cassia in provincia di Viterbo fino alle 17 di questo pomeriggio si transita a senso unico alternato tra Sutri e Capranica ci spostiamo in provincia di non è chiusa la superstrada Sora Atina Cassino tra Ponte Melfa II Atina e Atina superiore nelle due direzioni per lavori fino al prossimo mese di giugno ilviene deviato sulla provinciale 159 chiusa anche la Statale 6 via Casilina per lavori all'altezza di Ferentino nelle due direzioni Fino al prossimo mese di settembre da Tiziana iPhone è tutto Grazie per l'attenzione un servizio cura della C in collaborazione con Roma Capitale https://storage.