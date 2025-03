Latuafonte.com - Tradimento, Oylum riesce a fuggire in America? Il colpo va male

Le anticipazioni turche diparlano del piano di fuga di, messo in atto per scappare da Behram. Ciò accade nelle prossime puntate italiane in onda su Canale 5, poco dopo che la ragazza scopre di essere incinta. Inizialmente, la giovane non ne parla con sua mamma, ma svela di essere in dolce attesa solo al fidanzato. Come si può immaginare, Behram è entusiasta per questa lieta notizia. Al contrario, Guzide non reagisce bene quando viene a sapere della gravidanza di. La situazione si complica in quanto la ragazza vorrebbe abortire, ma Behram non glielo permette. Alla fine, aiutata dai genitori mette in atto un piano di fuga.anticipazioni turche:vuoleinNelle prossime puntate italiane divedremopronta ad abortire.