Tradimento Anticipazioni Turche | Ozan Tradisce Oltan Con Un Piano Geniale!

Ledisvelano unsegreto di: finge un’aggressione per incastraree liberarsi dal suo ricatto. Scopri cosa succede nelle prossime puntate!sfiora la morte e trama un colpo di scena sconvolgenteLe prossime puntate della soap turca, in onda su Canale 5, promettono emozioni forti e colpi di scena mozzafiato. Dalla Turchia arrivanoscottanti che ci svelano un momento di tensione estrema per, il quale si troverà faccia a faccia con la morte per via di un incarico pericoloso ricevuto da. Il giovane, suo malgrado, finisce vittima di un’aggressione violenta da parte di un tassista, assetato di denaro, che gli spara pur di mettere le mani su una valigetta piena di soldi. Il destino disembra appeso a un filo.